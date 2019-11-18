Ивелин Попов объявил о завершении международной карьеры
Полузащитник "Ростова" и сборной Болгарии Ивелин Попов решил прекратить выступления за национальную команду.
"После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за "Ростов". Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошёл тяжёлый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной", - сказал Попов.
Хавбек выступал за сборную Болгарии с августа 2007 года, сыграл 90 матчей, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.
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|Команда
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
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|Тамбов
|16
|17
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|Ахмат
|16
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|Сочи
|16
|13