Ивелин Попов объявил о завершении международной карьеры

Полузащитник "Ростова" и сборной Болгарии Ивелин Попов решил прекратить выступления за национальную команду.

"После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за "Ростов". Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошёл тяжёлый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной", - сказал Попов.

Хавбек выступал за сборную Болгарии с августа 2007 года, сыграл 90 матчей, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

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