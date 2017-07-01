Ивелин Попов озвучил главную задачу "Спартака" в Лиге чемпионов

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Ивелин Попов озвучил главную задачу "Спартака" в Лиге чемпионов

Хавбек московского "Спартака" Ивелин Попов озвучил главную задачу "красно-белых" в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Сначала надо попробовать выйти из группы. Это главная задача для нас, и мы уверены, что способны этого добиться. Не думаю, что у нас будут такие проблемы, выступим хорошо" - сказал 29-летний болгарин.

Напомним, что "Спартак" во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов будет в первой корзине.

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