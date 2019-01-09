Ивелин Попов получил предложения от трёх российских клубов
Бывший полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов получил предложения от трёх российских клубов.
Напомним, что накануне "красно-белые" расторгли контракт с 31-летним болгарином и теперь он является свободным агентом.
"Сейчас я подожду несколько дней, рассмотрю предложения от трёх российских клубов, которые проявляют ко мне интерес, и сделаю свой выбор. Нужно всё основательно взвесить, поэтому я изучу, что лучше для меня и для семьи, и сделаю окончательный выбор" - сказал футболист в интервью ТАСС.
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|Команда
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
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|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10