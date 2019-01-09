Бывший полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов получил предложения от трёх российских клубов.

Напомним, что накануне "красно-белые" расторгли контракт с 31-летним болгарином и теперь он является свободным агентом.

"Сейчас я подожду несколько дней, рассмотрю предложения от трёх российских клубов, которые проявляют ко мне интерес, и сделаю свой выбор. Нужно всё основательно взвесить, поэтому я изучу, что лучше для меня и для семьи, и сделаю окончательный выбор" - сказал футболист в интервью ТАСС.

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