Ивелин Попов прокомментировал свою травму

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Ивелин Попов прокомментировал свою травму

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов сделал заявление о состоянии своего здоровья.

Напомним, что 25 августа болгарин травмировал колено в дебютном матче в составе южан против "Тамбова".

"Мои ощущения хорошие, нога почти не болит, но МРТ показала, что состояние не очень, поэтому сейчас продолжаю делать физиотерапию каждый день. Надеюсь, уже скоро будем принимать решение о моём лечении и восстановлении с нашими врачами, тренерами и руководителями. Моя главная цель - вернуться быстрее в строй и помогать команде добиваться хороших результатов. Всем спасибо за поддержку", - написал футболист в инстаграме.

Попов в августе перешёл в "Сочи" из "Ростова" в обмен на форварда Дмитрия Полоза.

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