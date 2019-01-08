Ивелин Попов рассказал, какие эмоции испытывает, покидая "Спартак"

Полузащитник Ивелин Попов, который сегодня, 8 января, объявил об уходе из "Спартака" рассказал, какие эмоции испытывает, покидая клуб.



"Покидая "Спартак", я хочу поблагодарить всех, с кем провел эти незабываемые три с половиной года: президента клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова, своих партнеров, сотрудников клуба, тренеров Дмитрия Аленичева, Массимо Карреру, Олега Кононова, и конечно, наших замечательных болельщиков. Тренер и руководители также поблагодарили меня и пожелали всего наилучшего.



Мы расстаемся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о годах, проведенных в составе красно-белых. "Спартак" навсегда останется в моем сердце. Горжусь, что писал историю великого клуба вместе с вами. Чего стоит только победа в чемпионате России, которой все так долго ждали!", - поделился болгар.

В текущем сезоне Попов участвовал в 13 играх за "Спартак" и сделал один ассист.

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