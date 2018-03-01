Ивелин Попов сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира

Теги ивелин поповроссиястанислав черчесов

Ивелин Попов сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате МираПолузащитник казанского "Рубина" Ивелин Попов сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Буду болеть за Россию. Шесть лет живу здесь, на хлеб зарабатываю здесь. После того как Станислав Черчесов возглавил сборную, команда стала более организованная, более крепкая. Думаю, что у России есть шансы. Думаю, в четвертьфинал выйдет. Я этого сборной России желаю", - цитирует 30-летнего хавбека официальный сайт его клуба.

Напомним, Кейрош считает, что Россия может стать чемпионом мира. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов