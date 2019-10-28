Ивелин Попов сравнил Карпина с Олегом Кононовым

Теги ивелин поповвалерий карпинолег кононов

Ивелин Попов сравнил Карпина с Олегом Кононовым

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов рассказал, что думает о главном тренере команды Валерии Карпине. Также футболист сравнил сравнил Карпина с Олегом Кононовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Карпин - отличный тренер, он понимает футбол и  хороший психолог. Он построил эту команду и научил играть, не отвлекаясь на внешние факторы.

Он выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: "Поставь в состав этого игрока, а не того" и он это сделает. У Кононова чаще всего не было собственного мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встаёт на защиту игроков, берёт ответственность на себя", - сказал Попов.

"Ростов" занимает 2 место в РПЛ, имея в активе 29 очков. 31 октября подопечные Карпина сыграют со "Спартаком" в рамках 1/8 финала Кубка России.

А еще: "Ростов" подробно описал, чем занимается в клубе Мамаев | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тотти посетил матч "Ромы" впервые после ухода с должности директора клуба

Тотти посетил матч "Ромы" впервые после ухода с должности директора клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов