Ивелин Попов сравнил Карпина с Олегом Кононовым

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов рассказал, что думает о главном тренере команды Валерии Карпине. Также футболист сравнил сравнил Карпина с Олегом Кононовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



"Карпин - отличный тренер, он понимает футбол и хороший психолог. Он построил эту команду и научил играть, не отвлекаясь на внешние факторы.



Он выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: "Поставь в состав этого игрока, а не того" и он это сделает. У Кононова чаще всего не было собственного мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встаёт на защиту игроков, берёт ответственность на себя", - сказал Попов.

"Ростов" занимает 2 место в РПЛ, имея в активе 29 очков. 31 октября подопечные Карпина сыграют со "Спартаком" в рамках 1/8 финала Кубка России.

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