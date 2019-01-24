Ивелин Попов стал игроком "Ростова"
"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Спартака" Ивелина Попова.
31-летний болгарин, который с недавних пор являлся свободным агентом, заключил с донским клубом контракт до лета 2021 года. По некоторым данным, его зарплата со всеми бонусами составит около миллиона евро.
Напомним, что Попов покинул "Спартак" 8 января. "Красно-белые" расторгли с ним соглашение. Интерес к хавбеку помимо "Ростова" проявляли московское "Динамо", "Рубин", "Лудогорец" и китайские клубы.
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