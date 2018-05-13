Ивелин Попов: "В ближайшее время с моим будущим все станет ясно"

Полузащитник казанского "Рубина" Ивелин Попов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", высказался по своему будущему.

"Относительно моего будущего в "Рубине" - пока неизвестно. Разговоры с руководством уже были, думаю, что в ближайшее время все станет ясно. Надеюсь все будет хорошо", - приводит слова 30-летнего хавбека Реальное время.

В 9 матчах второй части текущего сезона за "Рубин" Попов забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, сегодня "Рубин" сыграл в результативную ничью с "Краснодаром". | soccernews.ru