Ивелин Попов в третий раз подряд стал лучшим игроком Болгарии

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Ивелин Попов в третий раз подряд стал лучшим игроком Болгарии

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии.

Футболист занял первое место по результатам голосования среди и набрал 228 баллов. Вторым стал Мартин Камбуров из "Берое" (114).

В 2017 году 30-летний Попов чемпионом России в составе "красно-белых" и обладателем Суперкубка России.

Стоит отметить, что Попов завоевал титул игрока года в третий раз подряд. 

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