Ивелин Попов: "Видел много Чемпионатов Мира, но турнир в России - лучший"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов оценил проведение Чемпионата Мира в России.

"Чемпионат Мира преподнес много интересного для болельщиков, футболистов и экспертов. Турнир был организован на высоком уровне. Я видел много Чемпионатов Мира, но турнир в России - лучший, на мой взгляд", - цитирует 30-летнего хавбека Sputnik.

Напомним, сборную Бельгии помпезно встретили на родине. | soccernews.ru