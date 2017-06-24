Ивица Олич объявил о завершении карьеры

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Ивица Олич объявил о завершении карьеры

Экс-форвард ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич решил завершить карьеру.

"Я готов повесить бутсы на пресловутый гвоздь. Думаю, могу заканчивать с чистой совестью" - приводит слова Олича TZ.de.

За свою карьеру хорват выступал за ЦСКА, "Баварию", "Герту", "Динамо Загреб", "Вольфсбург", "Марсонию" и "Мюнхен 1860".

В футболке сборной Хорватии Олич сыграл 104 матча и забил 20 голов. | http://soccernews.ru

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