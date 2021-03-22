Фото: твиттер Матч ТВ/Автор неизвестен

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, завтра, 23 марта, хорватский специалист будет представлен игрокам московского клуба в качестве главного тренера. На посту наставника "армейцев" Олич сменит Виктора Гончаренко.

41-летний Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии с 2017 года. В 2018 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В бытность футболистом хорват выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 годы и трижды становился чемпионом России.

Не пропустите: Василий Березуцкий близок к уходу из ЦСКА. | http://soccernews.ru