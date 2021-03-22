Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА

Теги цска москваивица оличхорватия

Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА

Фото: твиттер Матч ТВ/Автор неизвестен

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, завтра, 23 марта, хорватский специалист будет представлен игрокам московского клуба в качестве главного тренера. На посту наставника "армейцев" Олич сменит Виктора Гончаренко.

41-летний Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии с 2017 года. В 2018 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В бытность футболистом хорват выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 годы и трижды становился чемпионом России.

Не пропустите: Василий Березуцкий близок к уходу из ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА объявил об отставке Гончаренко

ЦСКА объявил об отставке Гончаренко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов