Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА
Фото: твиттер Матч ТВ/Автор неизвестен
Тренер сборной Хорватии Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, завтра, 23 марта, хорватский специалист будет представлен игрокам московского клуба в качестве главного тренера. На посту наставника "армейцев" Олич сменит Виктора Гончаренко.
41-летний Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии с 2017 года. В 2018 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В бытность футболистом хорват выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 годы и трижды становился чемпионом России.
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