Ивоби: "Арсенал" ожидал от Мхитаряна именно такую игру"

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Ивоби: "Арсенал" ожидал от Мхитаряна именно такую игру"
Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби похвалил новичков команды Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна за их игру в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (5:1).

"Вы сами могли видеть, что Обамеянг играет в невероятном темпе и обладает потрясающим голевым чутьем. Мы рады, что он присоединился к нам. Что касается Мхитаряна, то мы ожидали от него именно такой игры. Генрих является блестящим игроком. Благодаря таким футболистам у нас будет много голевых моментов", - цитирует Ивоби официальный сайт клуба.

Напомним, что Обамеянг в этом матче забил гол, а Мхитарян отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Мхитарян - первый футболист "Арсенала" за последние пять лет, который отметился тремя ассистами в матче АПЛ. | http://soccernews.ru

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