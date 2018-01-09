Ивоби перед матчем с "Ноттингем Форест" был на вечеринке с наркотиками

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Ивоби перед матчем с "Ноттингем Форест" был на вечеринке с наркотиками

Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Ивоби перед проигранным матчем Кубка Англии против "Ноттингем Форест" был на ночной вечеринке, сообщает The Sun.

Очевидцы утверждают, что на развлекательном мероприятии были канистры из-под веселящего газа, а также стоял сильный запах марихуаны.

Стоит отметить, что Ивоби провёл на поле весь матч с "лесниками", однако результативными действиями не отличился.

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