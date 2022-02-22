Ивуариец Гбамен назвал причину перехода в ЦСКА

Фото: инстаграм Жана-Филиппа Гбамена/Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен поделился мнением о своем переходе в московский ЦСКА на правах аренды.

"Переговоры прошли достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешел в ЦСКА, хочу дать команде все, на что я способен.

Саломон Рондон дал самые положительные характеристики о Москве, клубе и болельщиках, которые страстно поддерживают команду и сказал, что мне все очень понравится.

Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам все, что я умею", – приводит слова Гбамена официальный сайт российского клуба.

26-летний Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. Всего он провел за клуб восемь матчей и отдал один голевой пас. Ранее играл за "Ланс" и "Майнц". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 12 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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