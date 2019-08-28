Ивуарийский защитник близок к переходу в ЦСКА

Ивуарийский защитник "Тамбова" Седрик Гогуа в ближайшее время станет игроком ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист уже прилетел в Москву, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, ивуариец подпишет личный контракт с армейцами. Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 400 тысяч евро.

25-летний Гогуа перешел в "Тамбов" нынешним летом из "Даугавпилса" на правах свободного агента. За тамбовский клуб он провел пяти матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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