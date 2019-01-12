Из 130-миллионного футболиста в резервиста: почему Фелипе Коутиньо коснулся дна в "Барселоне"?

Ровно год назад каталонская "Барселона" провернула громкий трансфер, купив Фелипе Коутиньо из "Ливерпуля" за 130 млн евро, плюс 40 млн бонусов в случае определенных достижений бразильца. Но как бы грустно это не звучало, нынче Коутиньо не оправдывает и 5% заплаченной за него суммы. Бразилец редко появляется в составе, а даже если и появляется, то напоминает о себе лишь моментами, а в остальное время остается тенью себя прежнего. Вся эта ситуация подогревается различными слухами и возвращении Неймара в столицу Каталонии. Редакция Soccernews решила разобраться, почему Фелипе Коутиньо за год превратился из звезды за 130 млн евро в посредственного футболиста, и за счет чего игрок может исправить свое нынешнее положение.

Что случилось с Коутиньо?

Апогеем неудачной игры бразильца стала игра 1/8 финала Кубка Испании против "Леванте". Многие с этим не согласятся, вспоминая, что тогда Коутиньо забил с пенальти и значительно улучшил шансы "Барсы" на проход дальше. Но это лишь поверхностный взгляд на ситуацию. Если взглянуть на цифры, то мы получим совсем другую картину. Коутиньо, который в отсутствии Месси и Суареса должен стать одним из лидеров каталонской атаки, смог лишь раз попасть в створ ворот (это и был тот самый удар с пенальти), совершил 17 потерь (напомним, что в соперниках был всего лишь "Леванте"!) и выиграл всего лишь 4 единоборства из 11. Эти числа совершенно не соответствуют амбициям команды и самого игрока, но дело в том, что подобная игра стала в буквальном смысле спутником бразильца. В текущем сезоне он сыграл всего лишь в 24 неполных поединках (лишь 7 выходов в стартовом составе), забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Эти цифры очень даже неплохи, если мы возьмем условного середняка Ла Лиги, но в "Барсе" же даже постоянно нарушающий режим Дембеле выглядит полезней (10 голов и 5 результативных передач в 24 поединках).

После матча с "Леванте" главный тренер команды Эрнесто Вальверде заявил следующее (перевод испанских источников): "Если Коутиньо чувствует себя несчастным, ему нужно больше работать, чтобы изменить эту ситуацию. У него еще много лет по контракту, а потому он должен каждый день доказывать, что является одним из лучших игроков мира". Как видно, наставник "блаугранас" тоже не доволен нынешней формой бразильца. Но что же случилось? Ответ можно найти на поверхности, так как формально Коутиньо просто нет места в составе "Барсы". Изначально бразилец приходил далеко не на место третьего игрока атакующей линии, чтобы играть рядом с Месси и Суаресом. Его функции видели в другом – разгон атаки из глубины, то есть игру одного из наконечников треугольника в центре поля (подобную роль бразилец успешно исполнял в "Ливерпуле"). Но в начале текущего сезона на эту позицию был приглашен молодой Артур (а также опытный Артуро!), который умеет отдавать точные передачи на любое расстояние и лучше подходит под философию Вальверде.

После провала в линии атакующих полузащитников, Вальверде поднял Коутиньо на место левого вингера – второе самое популярное и любимое амплуа бразильца, в котором он также неплохо себя проявлял в бывшей команде. Подобное решение было бы отличным, учитывая скорость Коутиньо, его умения пробить с правой ноги, а также хороший "бразильский" дриблинг", но здесь в историю вписался Усман Дембеле, который изначально покупался на замену Неймара, и на данном этапе демонстрирует отличные статистические показатели, которые превосходят старания Коутиньо. Кстати, одно из популярных испанских изданий недавно проводило опрос на своем сайте касательно того, кто же должен играть на левом фланге атаки каталонцев. Мнение практически единогласно – почти 90% респондентов отдали предпочтение Дембеле. Ранее ведущие европейские СМИ писали, что француз извинился перед партнерами и тренерским штабом за свои недавние выходки, а потому его яркая игра не вызывает особого удивления.

Что же должен делать Коутиньо?

Вальверде замечал, что Коутиньо и "Барсу" связывают несколько лет контракта (если быть точнее, контракт бразильца рассчитан до лета 2023 года), но уже сейчас возникают большие сомнения, что воспитанник "Васко да Гама" пробудет в Барселоне столь долго. Не так давно европейские и бразильские СМИ сообщали, что отец Неймара, который по совместительству является его агентом, встречался с представителями "Барселоны" для обсуждения очень важных вопросов. Безусловно, все зразу сказали о возвращении главной бразильской звезды в столицу Каталонии. Тема, кстати, не новая, и поднималась еще осенью! Тогда-то места в составе для Коутиньо точно не найдут. Кроме того, давно сообщалось о намерениях ПСЖ подписать Усмана Дембеле. Если слухи, пущенные журналистами, подтвердятся, то летом тройка Неймар-Дембеле-Коутиньо может разыграть невероятную трансферную "многоходовочку", где последний может выступить как часть сделки по Неймару, или же как отдельный трансфер, чтобы "блаугранас" смогли избежать обвинений УЕФА касательно несоблюдения финансового "фейр-плей".

Но трансферную карусель никто не гарантирует, а потому Коутиньо нужно доказывать свою состоятельность уже сейчас. На данном этапе видится только 3 варианта, при которых бразилец может снова вернуться в стартовый состав и закрепится там. Первый – травма ключевых исполнителей атаки или плеймейкера Артура. Эта возможность по большей части искусственна, но, как ни странно, пока что она является самой реальной. Вторая – потеря формы Дембеле. Ожидать подобного развития событий от француза очень даже можно, так как никто не гарантирует, что его прошлые проблемы с дисциплиной пройдут бесследно. Третья – уход Вальверде. Совершенно очевидно, что Коутиньо не подходит под философию испанского наставника, а последние события и вовсе могут вынудить Вальверде отказаться от услуг бразильца. Возможно, другой наставник вернул бы Коутиньо на свое привычное место "разгоняющего атаки", но при Вальверде, который целиком и полностью доверяет Артуру, это вряд ли случиться. А ведь согласитесь, что было бы интересно взглянуть на атакующую тройку MSC!

В итоге Коутиньо залез в замкнутый круг, где и сам не может заиграть на уровне, и не ощущает поддержки тренера, чтобы в дальнейшем на кураже сделать это. Остается дождаться дальнейшего развития событий и внимательно следить за трансферной историей Неймара, которая, в случае позитивного исхода, самым прямым образом повлияет на карьеру Коутиньо в "Барсе". Что интересно, самому Вальверде тоже стоит обратить внимание на данную ситуацию, так как 100-миллионые игроки очень не любят протирать штаны на "банке", а порой даже вызывают геологическую активность под раздевалкой клуба и, в частности, главным тренером.