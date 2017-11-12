Из Белфаста в Базель с преимуществом: Швейцария примет Северную Ирландию в ответном стыковом матче ЧМ-2018

Швейцария – Северная Ирландия

Стадион: "Сент-Якоб Парк" (Базель, Швейцария)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

В первом стыковом матче плей-офф раунда европейского отбора к ЧМ-2018 команда Северной Ирландии уступила дома сборной Швейцарии (0:1) и теперь имеет минимальные шансы на поездку в Россию. Да, подопечные Майкла О’Нила проиграли в результате весьма спорного пенальти, но разве от этого легче? В Базеле "зелено-белой армии" нужно обязательно забивать, но именно в этом компоненте в играх с командами среднего уровня у островитян есть проблемы.

Но даже если бы и не было этого злополучного пенальти в ворота североирландцев, в Белфасте сборная Швейцарии выиграла абсолютно заслуженно. В отличие от соперника, команда Владимира Петковича имела ряд прекрасных возможностей забить (чего только стоит удар Шакири, после которого мяч в миллиметрах пролетел от крестовины), владела игровым преимуществом, превосходила островитян во многих компонентах. Одиннадцатиметровый удар стал этаким вознаграждением для "Нейтралов", которые своей игрой полностью подтвердили статус фаворита противостояния.

А вот сборная Северной Ирландии в родных стенах откровенно разочаровала. За 90 с плюсом минут игры "зелено-белая армия" ни разу не попала в створ. А большую часть матча была вынуждена обороняться, словно играет в гостях. Что интересно, в отборочном турнире "крестоносцы" забивали абсолютно всем командам на "Уиндзор Парк", даже действующим чемпионам мира. А вот Швейцария умудрилась сохранить свои ворота на замке.

Чего же ожидать от ответного противостояния соперников в Базеле? Гостевую команду не устроит безголевая ничья, а это значит, что подопечные Майкла О’Нила будут вынуждены идти вперед. Поэтому борьба вполне может продолжаться до первого мяча в исполнении швейцарцев, так как вариант забить два гола на "Сент-Якоб Парк" выглядит просто фантастическим сценарием для североирландцев.

Интересные факты противостояния Швейцарии и Северной Ирландии:

В отборочном турнире Швейцария выиграла все 5 домашних встреч

В первом матче этого противостояния Северная Ирландия ни разу не попала в створ

Последний раз в официальных встречах швейцарцы проигрывали дома в сентябре 2014 года

В отборе Северная Ирландия забивала на выезде только сборным Сан-Марино и Азербайджану

Ориентировочные составы на игру:

Швейцария: Зоммер – Лихтштайнер, Шёр, Аканджи, Родригес, Джака, Закариа, Шакири, Цубер, Джемаили, Сеферович.

Северная Ирландия: Макговерн – К.МакЛафлин, Макаули, Д.Эванс, Брант, Норвуд, Дэвис, Сэвилл, Мадженнис, Уорд, Лафферти.

Прогноз на матч Швейцария – Северная Ирландия:

Гол, забитый на чужом поле и яростная поддержка трибун, должны стать главными факторами победы Швейцарии на своем поле. В том, что именно команда Владимира Петковича поедет на чемпионат мира в Россию, уже мало кто сомневается. Однако "Нейтралам" еще предстоит в игре доказать свое превосходство. И если швейцарцы поймают кураж, гостям не избежать разгрома.

Однозначным фаворитом матча букмекеры считают Швейцарию. Средние же показатели выглядят так: победа хозяев – коэффициент 1.42, победа гостей – коэффициент 9.00. Ничейный исход оценивается в 4.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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