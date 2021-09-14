Из интернет-магазина "Манчестер Сити" удалены все товары, связанные с Менди

Фото инстаграм Бенжамена Менди

"Манчестер Сити" пытается дистанцироваться от персоны Бенжамена Менди.

Напомним, что левый защитник "горожан" находится под арестом из-за обвинений в нескольких случаях изнасилования и сексуального насилия.

Как сообщает The Telegraph, из клубного интернет-магазина были удалены все товары, связанные с французским футболистом.

Контракт Менди с "Сити" рассчитан до 2023 года. Фулбека отстранили от работы с командой до завершения расследования.

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