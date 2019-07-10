Из колонии, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев, сбежали двое заключённых
Телеграм-канал Baza сообщает, что из исправительной колонии в Алексеевке Белгородской области сбежали двое заключённых.
Мужчины, осуждённые по статье 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), устроили побег во время утренней прогулки.
Стоит отметить, что в этой же колонии отбывают наказание российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Напомним, что суд приговорил форварда "Зенита" к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а полузащитника "Краснодара" - к 1 году и 5 месяцам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20