Из квартиры сотрудницы РФС украли деньги и драгоценности на 50 миллионов рублей
Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева стала жертвой ограбления.
Сообщается, что из квартиры женщины в Москве были украдены драгоценности и деньги на сумму 50 миллионов рублей. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая, пока сотрудницы РФС не было дома.
По информации источника, преступники забрались на седьмой этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф, стоявший в одной из комнат.
Стоит отметить, что Юмашева - бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски.
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