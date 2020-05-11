Из квартиры сотрудницы РФС украли деньги и драгоценности на 50 миллионов рублей

Председатель комитета женского футбола РФС ​Полина Юмашева стала жертвой ограбления.

Сообщается, что из квартиры женщины в Москве были украдены драгоценности и деньги на сумму 50 миллионов рублей. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая, пока сотрудницы РФС не было дома.

По информации источника, преступники забрались на седьмой этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф, стоявший в одной из комнат.

Стоит отметить, что Юмашева - бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски.

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