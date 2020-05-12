Из любителей в клуб АПЛ - рецепт Али Диа! Рассказываем о самой грандиозной трансферной афере всех времен

Теги саутгемптонапл

Из любителей в клуб АПЛ - рецепт Али Диа! Рассказываем о самой грандиозной трансферной афере всех времен

На протяжении 28-летней истории АПЛ в ведущий мировой чемпионате мира приезжало много игроков, которые попадали под категорию "неудачный трансфер". Клубы выбрасывали громадные суммы на ветер, а десятки новичков, на которых возлагались серьезные надежды, не смогли оправдать хоть немного расходов на свой трансфер. Различные эксперты постоянно составляют рейтинг самых провальных подписаний в истории Премьер-лиги. Но история одного трансфера существенно отличается от всех остальных. Переход сенегальца Али Диа в "Саутгемптон" регулярно возглавляет различные подборки худших переходов. Трудно даже представить нечто подобное в нынешних реалиях. С того подписания "святых" до сих пор смеются в Англии, а многие называют этот трансфер худшим в истории футбола. Главным героем той аферы стал сенегалец Али Диа, который подписал контракт со "святыми" в ноябре 1996-ого.

Осенью того года "Саутгемптон" страдал от эпидемии травм. Однажды в клубном офисе раздался телефонный звонок. Трубку поднял Грэм Сунесс – легенда "Ливерпуля" в том сезоне возглавлял "святых". "Здравствуйте. Вас беспокоит Веа", – услышал шотландец. Знаменитый либериец, который в 1995-м стал обладателем "Золотого мяча", рекомендовал Сунессу понаблюдать за своим двоюродным братом Али Диа, который как раз находился на Туманном Альбионе. По словам Веа, сенегалец выступал вместе с ним за ПСЖ, а также защищал цвета своей национальной сборной. И вообще, в Диа вроде блестящие футбольные гены, которые помогут ему сыграть в Англии. Сунесс в отчаянии махнул рукой – кадровый кризис в команде достиг апогея, потому трехкратный победитель КЕЧ в составе "Ливерпуля" одобрил приезд потенциального новичка. Как оказалось впоследствии, звонил вовсе не Джордж Веа, и сам Али Диа и близко не играл за ПСЖ, как и не мог похвастаться званием родственника обладателя "Золотого мяча". На тот момент сенегальцу исполнился уже 31 год, а самыми известными клубами, за которые играл новичок "Саутгемптона", были французский "Дижон" и немецкий "Любек". Также Диа успел поиграть в низших дивизионах Франции, а еще полгода провел в Финляндии. 1 ноября 1996 сенегалец подписал краткосрочный контракт с "Саутгемптоном" – соглашение было рассчитано на 1 месяц. Последним клубом форварда на момент перехода был скромный "Блайт Спартанс", который выступал в английской трясине.

Впоследствии Сунесс признался, что заподозрил что-то не то еще с первого дня пребывания Диа в команде. "Это одновременно и прекрасная, и смешная история. Уже через первые 5 минут на его дебютном тренировке я заметил, что он – безнадежный. Но в течение недели у нас из-за травм выпало еще несколько игроков, поэтому я вынужден был оставить его. У меня не было выбора", – поделился воспоминаниями шотландец. Тренеры хотели проверить Диа в матче дублеров, но новичку повезло – из-за ливня поединок отменили. 23 ноября 1996 стал историческим днем ​​для сенегальца – Грэм Сунесс включил его в заявку на игру с "Лидсом". Скаут Терри Купер будто чувствовал, что что-то не так. "Ты хочешь иметь на скамейке этого дурачка? ". "Не имею другого выхода", – констатировал Грэм Сунесс. Впрочем, как оказалось, дальше дела пошли еще хуже.

Легендарный Мэтт Ле Тисье (209 голов в 540 матчах за клуб) получил травму, вместо него вышел как раз новичок. "В матче с Лидсом Мэтт был единственным нашим игроком в атаке – остальные были травмированы. Я вынужден был включить Диа в заявку. Когда через 20 минут Ле Тисье травмировался, у меня не было другого выхода – на скамье сидели два защитника, хавбек и Али Диа. Во всем виноват Мэтт, ведь он получил травму и фактически заставил меня пойти на такой шаг. Где был мяч – там был и Диа. Такое впечатление, что этот игрок ранее никогда не был на футбольном поле ", – вспоминал Сунесс. Диа, который выбрал 33 номер, вышел на замену вместо кумира фанатов "Саутгемптона". Буквально через несколько мгновений могло случиться настоящее чудо – Али получил пас от партнера и пробил с острого угла. Голкипер "Лидса" потянул тот удар. А забей тогда сенегалец – история могла бы сложиться совсем по-другому... Это была единственная более-менее удачное действие форварда. До конца поединка он больше ничем полезным не запомнился – только бегал по полю. Сунесс не выдержал, осуществив обратную замену еще до финального свистка. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Лидса", а Диа сыграл 53 минуты – больше в футболке "Саутгемптона" его не видели. Он покинул лагерь "святых", а клуб вынужден был оплатить номер в гостинице, ведь сенегалец бежал так быстро, что не рассчитался за проживание. Заметим, что в итоге "Саутгемптон" все же сохранил прописку в АПЛ по итогам сезона 1996/97 – от "Сандерленда", который вылетел в Чемпионшип, команду Грэма Сунесса отделило лишь одно очко.

Впоследствии Али Диа прокомментировал те события. "С меня сделали мошенника, хотя это не совсем так. Переход в "Саутгемптон" устроил мой агент Бахрир Сулеман, с которым я познакомился в 1994-м. Именно он звонил в клубный офис и разговаривал с тренером. Я довольно неплохо выглядел на тренировках команды и даже забил несколько голов. Не думаю, что был плохим футболистом. Единственное, в чем я ошибся – вышел без разминки на ту игру с Лидсом. Моя совесть чиста", – цитирует сенегальца The Sun. На этом его футбольная карьера не закончилась – уже через несколько недель форвард подписал контракт с английским "Гейтшидом", забил 2 гола в 8 матчах, а в 1997-м все же повесил бутсы на гвоздь. Затем Али Диа получил образование и переехал в Катар, где работал финансовым консультантом. Сейчас ему уже 54 года, а к футболу сенегалец не имеет никакого отношения. Тот трансфер назвали крупнейшим обманом в истории Премьер-лиги. Вчерашний, по сути, любитель, получил свои 53 минуты славы благодаря счастливому стечению обстоятельств с элементом лжи – уникальный случай, который до сих пор не знает аналогов. По крайней мере, в ведущих чемпионатах Европы. А если бы после того удара мяч влетел в ворота, история Али Диа могла бы пойти совсем другим путем! Но это уже совсем другая история.

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конфликт Рабьо с "Ювентусом" усугубляется

Конфликт Рабьо с "Ювентусом" усугубляется

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов