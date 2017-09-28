Из России с любовью: агент Лукаку снова в деле
Во вторник "Манчестер Юнайтед" в рамках второго тура Лиги Чемпионов без проблем разобрался с ЦСКА, а одним из главных героев матча стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку.
Лукаку оформил дубль и был ключём к победе над армейцами на их арене.
После игры авторитетный британский ресурс Joe представил Лукаку в роли агента 007. "Из Росси с любовью", - гласит слоган.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0