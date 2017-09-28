Из России с любовью: агент Лукаку снова в деле

Во вторник "Манчестер Юнайтед" в рамках второго тура Лиги Чемпионов без проблем разобрался с ЦСКА, а одним из главных героев матча стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

Лукаку оформил дубль и был ключём к победе над армейцами на их арене.

После игры авторитетный британский ресурс Joe представил Лукаку в роли агента 007. "Из Росси с любовью", - гласит слоган.

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