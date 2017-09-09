Из семи голов Сане в АПЛ пять были забиты в ворота клубов из топ-6

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Из семи голов Сане в АПЛ пять были забиты в ворота клубов из топ-6

В матче 4-го тура чемпионата "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0.

Два гола в этой встрече на счете немецкого полузащитника "горожан" Лероя Сане.

Стоит отметить, что хавбек забил семь голов за свою карьеру в АПЛ и пять из них в ворота клубов из топ-6.

Сане забивал по два мяча "Арсеналу" и "Ливерпулю", а также отметился голом "Тоттенхэму".

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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Ливерпуль 4 7
8 Вест Бромвич Альбион 4 7
9 Арсенал Лондон 4 6
10 Сток Сити 4 5
11 Саутгемптон 4 5
12 Бернли 3 4
13 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
14 Суонси Сити 3 4
15 Эвертон 4 4
16 Ньюкасл Юнайтед 3 3
17 Лестер Сити 4 3
18 Кристал Пэлас 3 0
19 Борнмут 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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