Из семи голов Сане в АПЛ пять были забиты в ворота клубов из топ-6

В матче 4-го тура чемпионата "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0.

Два гола в этой встрече на счете немецкого полузащитника "горожан" Лероя Сане.

Стоит отметить, что хавбек забил семь голов за свою карьеру в АПЛ и пять из них в ворота клубов из топ-6.

Сане забивал по два мяча "Арсеналу" и "Ливерпулю", а также отметился голом "Тоттенхэму".

Не пропустите: Агуэро вышел на первое место по числу голов в АПЛ среди неевропейцев. | http://soccernews.ru