Из-за конфликта Нойера и тер Штегена Германия может остаться без игроков "Баварии"! Разбираемся, насколько значительной может стать эта потеря

Споры относительно основного вратаря "Бундестим" вышли из-под контроля. Сначала Тер Штеген и Мануэль Нойер публично обменялись не самыми теплый репликами (об этом мы писали в нашем предыдущем материале), а затем президент "Баварии" Ули Хёнесс решил заступиться за своего игрока, пригрозив бойкотом. Мол, если Йоахим Лев сделает первым номером сборной тер Штегена, "Бавария" не будет отпускать футболистов в национальную команду. Заявление Хёнесса необдуманное и бессмысленное. Вряд ли ситуация дойдет до таких кардинальных шагов, но спроектировать наихудшее развитие событий интересно. От услуг Жерома Боатенга и Томаса Мюллера тренерский штаб Бундесманншафт весной отказался добровольно. В сборную Германии сейчас стабильно вызываются 5 футболистов мюнхенского клуба Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Йозуа Киммо, Леон Горетцка и Серж Гнабри. Что будет означать для команды потеря каждого из этих футболистов?

Мануэль Нойер. Из-за него и начался скандал – соцсети и пресса давно требуют шанса для тер Штегена. Йоахим Лёв не обращал на плохую форму Нойера после травмы и продолжал доверять ему ворота сборной, даже назначил капитаном. Якобы ничего такого: Нойер и тер Штеген игроки одного уровня, тренер выбрал первого номера, ротацию на позиции вратаря любят не все специалисты. Однако некоторых болельщиков и журналистов очень беспокоит, что Марк-Андре вовсе не принимает участие в официальных матчах и получает игровое время только в спаррингах. Он продолжает ждать "шанс от Лёва". Не факт, что голкипер "Барселоны" усилит "Бундестим" (именно поднимет уровень!), но заменить Нойера без потери качества способен – сейчас он в отличной форме, что показал на прошлой неделе на "Вестфаленштадионе". За спиной еще Бернд Лено и Трапп, подрастает Александер Нюбель.

Никлас Зюле. Центр обороны – одна из самых проблемных зон в сборной Германии, а без Зюле станет, пожалуй, самой проблемной. Никлас – ведущий защитник Лёва. Есть травматический Антонио Рюдигер, тренер ставит в старт Гинтера и Джонатана Та, (который показал свой уровень провалами в игре с Нидерландами). В ближайшем резерве Никлас Штарк и Тило Керер, которые также регулярно не отказывают себе в удовольствии "привезти". Выбор большой, но это выбор из посредственностей. Учитывая регулярное использование схемы с тремя центрбеками, можно смело заявить, что Зюле жизненно важный для Йоахима Лёва. Правда, есть альтернатива – позвонить лучшему защитнику Бундеслиги на данный момент. Матс Хуммельс уже не в "Баварии" и с радостью (наверное!) снова оденет футболку сборной.

Йосуа Киммих. В национальной команде Киммиха рассматривают исключительно опорным хавбеком (справа в обороне используются Лукас Клостерманн и Тило Керер). Конкуренцию Йосуа проигрывают такие монстры как Эмре Джан (хотя сейчас, после запаса в "Юве", его способности "монстра" – под большим вопросом!) и Илкай Гюндоган. С одной стороны, это показывает, что замена для "баварца" готова. С другой – доказывает, насколько у него значительное влияние на игру команды, если в запасе футболисты такого уровня.

Леон Горецка. Леона нельзя считать игроком стартового состава "Бундестим". Кроме конкурентов Киммиха, ему приходится бороться за место под солнцем с Каем Хавертцом, Юлианами Брандтом и Дракслером – они интереснее выглядят в центре поля, чем на флангах атаки. Отсутствие Горецки серьезно ударит по ширине состава, но катастрофой не станет.

Серж Гнабри. "Он всегда будет играть в моей команде, если будет здоров", – Йоахим Лёв восхищается талантом Гнабри и гарантирует ему место в стартовом составе. Серж способен выйти на любой позиции: и впереди, и на флангах, и в центре атаки. Он лидер и лучший бомбардир Бундестим в отборе к Евро-2020 – 5 голов в 5 матчах. Равноценно заменить Гнабри сейчас нереально. Даже когда вернется после травмы Лерой Сане.

Вероятней всего, худший вариант событий, когда игроки "Баварии" покинут лагерь сборной, не произойдет. Безусловно, даже без игроков "Голливуда" сборная останется на высоком уровне, но глубины состава ей явно не хватит, кроме того – подсядут некоторые позиции. Нужны ли Бундестим игроки "Баварии"? Ответ очевидный – да!