Из-за налоговых проблем прошлым летом Месси намеревался перейти в "Манчестер Сити"

Из-за имевшихся налоговых проблем прошлым летом форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси намеревался перейти в английский "Манчестер Сити".

Как информирует sport.es, аргентинец, который боялся получить тюремный срок за мошенничество, уже даже сообщил о своем желании руководству "горожан" и новоиспеченному главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. Однако президенту "Барсы" Жозепу Марии Бартомеу наряду с относительно мягким приговором испанского суда удалось повлиять на футболиста и изменить его решение.

Напомним, "Барселона" может подписать Озила. | soccernews.ru