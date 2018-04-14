Из-за непогоды перенесён один из матчей чемпионата Франции

Матч 33-го тура французской Лиги 1 между "Каном" и "Тулузой" перенесён из-за непогоды.

Делегат встречи принял такое решение в связи с сильными дождями, которые обрушились на северо-запад Пятой республики.

Новая дата матча пока неизвестна, она будет названа позднее.

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