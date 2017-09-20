Из-за несостоявшегося трансфера Мюллера в "Ливерпуль", Коутиньо не перешел в "Барселону"

"Ливерпуль" мог продать хавбека Коутиньо в "Барселону", сообщает Sportbild.

По информации ресурса, трансфер бразильца в каталонский клуб мог состояться, если бы "Ливерпуль" приобрел Томаса Мюллера.

Однако трансфер сорвался и мерсисайдцы приняли решения не отпускать Коутиньо.

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