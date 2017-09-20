Из-за несостоявшегося трансфера Мюллера в "Ливерпуль", Коутиньо не перешел в "Барселону"
"Ливерпуль" мог продать хавбека Коутиньо в "Барселону", сообщает Sportbild.
По информации ресурса, трансфер бразильца в каталонский клуб мог состояться, если бы "Ливерпуль" приобрел Томаса Мюллера.
Однако трансфер сорвался и мерсисайдцы приняли решения не отпускать Коутиньо.
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|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
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|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
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|Уотфорд
|5
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|12
|Арсенал Лондон
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|Сток Сити
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|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Борнмут
|5
|3
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|Кристал Пэлас
|5
|0