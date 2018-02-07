Из-за Озила "Арсенал" может потерять трех своих игроков

Теги джек уилшердэнни уэлбекаарон рэмзимесут озиларсенал лондон

Из-за Озила "Арсенал" может потерять трех своих игроковИз-за своего полузащитника Месута Озила лондонский "Арсенал" может потерять трех своих игроков, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, ввиду подписания нового контракта с немецким хавбеком на сумму в 400 тысяч евро в неделю, увеличить свои финансовые требования к клубу намерены Аарон Рэмзи, Дэнни Уэлбек и Джек Уилшер. Вполне вероятно, английский гранд не будет готов удовлетворить эти запросы, предпочтя расстаться с ними.

Напомним, "Арсенал" определился с преемником Венгера. | soccernews.ru

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