Из-за Озила "Арсенал" может потерять трех своих игроков

Из-за своего полузащитника Месута Озила лондонский "Арсенал" может потерять трех своих игроков, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, ввиду подписания нового контракта с немецким хавбеком на сумму в 400 тысяч евро в неделю, увеличить свои финансовые требования к клубу намерены Аарон Рэмзи, Дэнни Уэлбек и Джек Уилшер. Вполне вероятно, английский гранд не будет готов удовлетворить эти запросы, предпочтя расстаться с ними.

Напомним, "Арсенал" определился с преемником Венгера. | soccernews.ru