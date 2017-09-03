Из-за подписания Мбаппе Эмери был вынужден отказаться от приобретения своего бывшего подопечного

Из-за подписания французским ПСЖ форварда "Монако" Килиана Мбаппе главный тренер парижан Унаи Эмери был вынужден отказаться от приобретения своего бывшего подопечного.

Как информирует Marca, "красно-синие" и лично их наставник были заинтересованы в покупке полузащитника испанской "Севильи" Стивена Н'Зонзи. Однако из-за 18-летнего нападающего монегасков, которого вице-чемпионы Франции взяли в аренду, и проблем с правилами финансового Fair Play клуб был вынужден отказаться от трансфера 28-летнего хавбека.

Напомним, Мбаппе назвал причины своего перехода в ПСЖ. | soccernews.ru