Из-за погодных условий отменён товарищеский матч "Зенита"

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Из-за погодных условий отменён товарищеский матч "Зенита"

Питерский "Зенит" в своём официальном твиттере сообщил об отмене товарищеского матча со "Слованом".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями команды приняли решение отменить матч. Вместо этого "сине-бело-голубые" проведут тренировку, после чего отправятся в аэропорт. Натуральное поле стадиона, где было запланировано проведение игры, пришло в негодность из-за ливней, которые продолжались в течение нескольких дней" - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что матч должен был состояться в Австрии в 16:00 по московскому времени. 

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