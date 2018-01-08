Из-за разговора с подопечными после ничьей с "Сельтой" Зидан опоздал на послематчевую пресс-конференцию

Теги зинедин зиданреал мадрид

Из-за разговора с подопечными после ничьей с "Сельтой" Зидан опоздал на послематчевую пресс-конференциюГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после вчерашней ничьей своей команды с виговской "Сельтой" не успел вовремя появиться на послематчевой пресс-конференции.

Как информирует испанская пресса, по окончанию поединка против галисийского клуба наставник "сливочных" был очень зол. При этом в раздевалке своих подопечных после игры французский специалист задержался несколько дольше обычного, что СМИ сразу же связали с состоявшимся серьезным разговором между ним и футболистами.

Напомним, Зидан не нуждается в усилении состава. | soccernews.ru

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