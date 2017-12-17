Из-за Широкова "Динамо" не продлит контракты с двумя основными игроками

Теги динамо москвароман широковсамба соу

Из-за Широкова "Динамо" не продлит контракты с двумя основными игрокамиИз-за советника главы Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Романа Широкова "бело-голубые" не продлят контракты с двумя основными игроками.

Об этом в своем твиттере сообщил ведущий "Спорт FM" Александр Боярский. В частности, он написал: "Помимо Ташаева, Роману Широкову не нужен в "Динамо" и Самба Соу. С ним тоже не продлят, скорее всего, контракт. Причем Широков сказал: "Я вам за меньшие деньги найду игрока гораздо сильнее!" Ну-ну, удачи ему".

Напомним, Соу интересуется "Краснодар". | soccernews.ru

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