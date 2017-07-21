Из-за ситуации с Неймаром "Барселона" остановила все трансферные операции

В "Барселоне" приостановили все трансферные операции. Это связано с возможным уходом нападающего Неймара во французский ПСЖ.

Если бразилец не покинет каталонцев, каталонцы попытаются приобрести полузащитника и центрального защитника. Если же Неймар уйдет, то планы "сине-гранатовых" изменятся.

Напомним, что ПСЖ готов заплатить за футболиста 222 миллиона евро.

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