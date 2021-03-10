Из-за скандала Гиггза временно отстранили от руководства сборной Уэльса

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Из-за скандала Гиггза временно отстранили от руководства сборной УэльсаНаставник сборной Уэльса Райан Гиггз временно не будет руководить командой, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Специалист пропустит первые матчи отбора к Чемпионату Мира 2022 против Бельгии и Чехии, а также товарищескую встречу с Мексикой. Сборной будет руководить Роберт Пейдж, у которого уже был такой опыт в матчах против США, Ирландии и Финляндии.

Причиной такого решения федерации стало то, что Гиггз был арестован в ноябре 2020 года по подозрению в нападении на свою девушку. После проведенного допроса валлиец был отпущен под залог до конца следствия. 46-летний тренер полностью отрицает свою вину.

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