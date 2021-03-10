Из-за скандала Гиггза временно отстранили от руководства сборной Уэльса

Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз временно не будет руководить командой, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Специалист пропустит первые матчи отбора к Чемпионату Мира 2022 против Бельгии и Чехии, а также товарищескую встречу с Мексикой. Сборной будет руководить Роберт Пейдж, у которого уже был такой опыт в матчах против США, Ирландии и Финляндии.

Причиной такого решения федерации стало то, что Гиггз был арестован в ноябре 2020 года по подозрению в нападении на свою девушку. После проведенного допроса валлиец был отпущен под залог до конца следствия. 46-летний тренер полностью отрицает свою вину.