Из-за столкновения с Зозулей игроку пришлось накладывать швы на пенис

Теги альбасетеуэскароман зозуля

Из-за столкновения с Зозулей игроку пришлось накладывать швы на пенис

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля в матче с "Уэской" травмировал своего одноклубника.

В одном из эпизодов Зозуля попал бутсой в область паха партнеру по команде Марьяно Биттоло. Позже выяснилось, что игроку пришлось наложить десять швов на пенис.

Отметим, что матч закончился нулевой ничьей.

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