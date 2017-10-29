Из-за столкновения с Зозулей игроку пришлось накладывать швы на пенис
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля в матче с "Уэской" травмировал своего одноклубника.
В одном из эпизодов Зозуля попал бутсой в область паха партнеру по команде Марьяно Биттоло. Позже выяснилось, что игроку пришлось наложить десять швов на пенис.
Отметим, что матч закончился нулевой ничьей.
Не пропустите: Лейла Анна Ли - ведущая, произведшая впечатление на Роналдо и Марадону. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" и "Атлетико" интересуются вингером ПСЖ
-
Анчелотти: "На данный момент я не знаю, где продолжу карьеру"
-
В "Реале" остались недовольны формой Роналду
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Арменией и Италией
-
Начо: "Будет разыгрываться ещё много очков, у нас есть гордость, чтобы биться"
-
Канте восстановился после травмы
-
Уткин раскритиковал Роберто Манчини
-
Карвахаль вскоре вернётся на поле
-
"Ювентус" возобновил интерес к Джану
-
"Исламское государство" угрожает Роналду
-
Лекенс возглавил сборную Венгрии
-
Иньеста пропустит ещё два матча
-
Алли призвал не зацикливаться на поражении от "Манчестер Юнайтед"
-
Российские коммунисты сравнили "Зенит" с правительством либералов
-
Анчелотти: "Видеоповторы ввели слишком поздно"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров
-
"Милан" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Упамекано
-
Левандовски не сыграет с "Селтиком"
-
Шевченко: "Я верю в украинский футбол"
-
Три ключевых игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Леванте
|42
|84
|2
|Жирона
|42
|70
|3
|Хетафе
|42
|68
|4
|Тенерифе
|42
|66
|5
|Кадис
|42
|64
|6
|Уэска
|42
|63
|7
|Реал Вальядолид
|42
|63
|8
|Реал Овьедо
|42
|61
|9
|Луго
|42
|55
|10
|Кордоба
|42
|55
|11
|Реус Депортиу
|42
|55
|12
|Райо Вальекано
|42
|53
|13
|Севилья II
|42
|53
|14
|Химнастик Таррагона
|42
|52
|15
|Альмерия
|42
|51
|16
|Реал Сарагоса
|42
|50
|17
|Нумансия
|42
|50
|18
|Алькоркон
|42
|50
|19
|Коста Калида
|42
|48
|20
|Мальорка
|42
|45
|21
|Эльче
|42
|43
|22
|Мирандес
|42
|41