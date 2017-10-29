Из-за столкновения с Зозулей игроку пришлось накладывать швы на пенис

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля в матче с "Уэской" травмировал своего одноклубника.

В одном из эпизодов Зозуля попал бутсой в область паха партнеру по команде Марьяно Биттоло. Позже выяснилось, что игроку пришлось наложить десять швов на пенис.

Отметим, что матч закончился нулевой ничьей.

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