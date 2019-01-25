Из-за трансфера де Йонга "Барселона" может расстаться с тремя хавбеками

Хавбеки "Барселоны" Денис Суарес, Иван Ракитич и Рафинья Алькантара могут покинуть клуб.

Как сообщает The Mirror, это связано с трансфером Френки де Йонга из "Аякса", с приходом которого центральная линия каталонцев стала перенасыщенной. Напомним, что де Йонг присоединиться к "Барселоне" летом этого года.

Отмечается, что Рафинья и Суарес сто процентов покинут клуб, а вот с Ракитичем ситуация сложнее, так как наставнику команды Эрнесто Вальверде импонирует игра хорвата. Однако клуб может воспользоваться высокой трансферной стоимостью 30-летнего Ракитича, которая сейчас оценивается в 65 миллионов евро.

Ракитич в этом сезоне провел 29 матчей, в которых отметился 3 голами и 6 ассистами.

На счету Рафиньи один забитый мяч в 8 играх, а Суарес принял участие 8 поединках, где забил два гола.

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