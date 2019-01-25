Из-за трансфера де Йонга "Барселона" может расстаться с тремя хавбеками
Хавбеки "Барселоны" Денис Суарес, Иван Ракитич и Рафинья Алькантара могут покинуть клуб.
Как сообщает The Mirror, это связано с трансфером Френки де Йонга из "Аякса", с приходом которого центральная линия каталонцев стала перенасыщенной. Напомним, что де Йонг присоединиться к "Барселоне" летом этого года.
Отмечается, что Рафинья и Суарес сто процентов покинут клуб, а вот с Ракитичем ситуация сложнее, так как наставнику команды Эрнесто Вальверде импонирует игра хорвата. Однако клуб может воспользоваться высокой трансферной стоимостью 30-летнего Ракитича, которая сейчас оценивается в 65 миллионов евро.
Ракитич в этом сезоне провел 29 матчей, в которых отметился 3 голами и 6 ассистами.
На счету Рафиньи один забитый мяч в 8 играх, а Суарес принял участие 8 поединках, где забил два гола.
Читайте также: Денис Суарес определился со своим будущим в "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Таков футбол: Гвардиола высказался об отстранении Анри с поста тренера "Монако"
-
"Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Интер" согласовал трансфер лидера "Удинезе"
-
Адвокат Кокорина сообщила последние данные о состоянии здоровья футболиста
-
Друзья и семья Салы самостоятельно продолжат поиски футболиста
-
Годин близок к смене клуба
-
Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ
-
"Реалу" интересна трансферная цель "Барселоны"
-
"Монако" уволил спортивного директора и в ближайшее время объявит о назначении нового тренера
-
Отличная тренировка: Федун ярко прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом"
-
Из-за трансфера де Йонга "Барселона" может расстаться с тремя хавбеками
-
Действущий обладатель Кубка Азии покидает турнир на стадии четвертьфинала
-
Симеоне высказался о возможном трансфере Мораты
-
1
"Спартак" разгромил "Зенит" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Лестер" предлагает "Кардиффу" нападающего на место пропавшего Салы
-
1
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за трансферную цель "Челси"
-
1
Федун рассказал о планах "Спартака" на ближайшие годы
-
Стало известно, когда Жардим приступит к работе в "Монако"
-
"Болонья" представила проект нового стадиона
-
1
Мартин Касерес в третий раз станет игроком "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11