Из-за трансфера Неймара под угрозой продажи оказались сразу шесть игроков ПСЖ

Из-за трансфера Неймара из каталонской "Барселоны" под угрозой продажи оказались сразу шесть игроков французского ПСЖ.

Так, по сведениям El Pais, в список футболистов, с которыми парижане будут готовы расстаться за удовлетворяющие их требованиям компенсации, вошли: Анхель Ди Мария , Хавьер Пасторе , Лукас Моура , Юлиан Дракслер , Хатем Бен Арфа и Тиаго Силва .

Отметим, что во многом по этой причине в конфликте Неймара и Кавани большинство игроков поддерживают уругвайца.