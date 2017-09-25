Из-за трансфера Неймара под угрозой продажи оказались сразу шесть игроков ПСЖ

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Из-за трансфера Неймара под угрозой продажи оказались сразу шесть игроков ПСЖИз-за трансфера Неймара из каталонской "Барселоны" под угрозой продажи оказались сразу шесть игроков французского ПСЖ.

Так, по сведениям El Pais, в список футболистов, с которыми парижане будут готовы расстаться за удовлетворяющие их требованиям компенсации, вошли: Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе, Лукас Моура, Юлиан Дракслер, Хатем Бен Арфа и Тиаго Силва.

Отметим, что во многом по этой причине в конфликте Неймара и Кавани большинство игроков поддерживают уругвайца.

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