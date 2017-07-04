Из-за трансферного бана "Атлетико" уже потерял три свои трансферные цели

Теги атлетико мадриддиего симеонехакан чалханоглуалександр ляказеттсандро рамирес

Из-за трансферного бана "Атлетико" уже потерял три свои трансферные целиИз-за трансферного бана, срок действия которого продлится до конца текущего года, мадридский "Атлетико" уже потерял три свои трансферные цели.

Как информирует испанская пресса, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне хотел, чтобы текущим летом его команда пополнилась полузащитником леверкузенского "Байера" Хаканом Чалханоглу, форвардами "Малаги" Сандро Рамиресом и французского "Лиона" Александром Ляказеттом.

Напомним, первый уже перебрался в итальянский "Милан", второй стал игроком английского "Эвертона", а третий близок к переходу в лондонский "Арсенал".

Не пропустите: Витоло может стать игроком "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов