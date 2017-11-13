Из-за травм Бэйл не сыграл в последних 40 из 60-ти матчей "Реала"

Из-за травм различной степени тяжести вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не сыграл в последних 40 из 60-ти матчей своего клуба.

Однако, этот список в течение ближайшего месяца, который из-за очередного повреждения валлиец опять пропустит, увеличится еще на несколько игр. В последний же раз 28-летний футболист выходил на поле в игре за "сливочных" еще в сентябрьском матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Напомним, Зидан уже определился с заменой для Бэйла. | soccernews.ru