Из-за травмы Рамоса переговоры о новом контракте с "Реалом" могут быть отложены

Капитан "Реала" Серхио Рамос не выходит на поле из-за травмы с 14 января и рискует пропустить еще 2 месяца после операции на колене. Это может осложнить переговоры по новому контракту с "королевским клубом", сообщает Marca.



Есть вероятность, что "Реал" и игрок, у которого действующее соглашение заканчивается этим летом, не подпишут новый договор до апреля. Переговоры могут быть приостановлены до того момента, когда футболист вернется на поле.



Напомним, Рамосом интересуется ряд клубов. Одним из вариантов продолжения карьеры для футболиста станет переход в "Манчестер Юнайтед".

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