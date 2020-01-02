Из "Зенита" в "Сочи" может перейти девятый игрок за год

Во время зимнего трансферного окна из "Зенита" в "Сочи" может перейти ещё один футболист.

Напомним, что прошлым летом по этому маршруту проследовали 8 игроков "сине-бело-голубых".

Теперь же к питерской "диаспоре" на черноморском побережье может присоединиться полузащитник Роберт Мак.

Сообщается, что "Сочи" готов заплатить за словацкого хавбека 1,5 миллиона евро.

28-летний Мак выступает за "Зенит" с 2016 года, сыграл 72 матча, забил 14 голов и сделал 13 ассистов. Сдавался в аренду ПАОКу.

Не пропустите: Официально: Березовский покинул тренерский штаб "Сочи". | http://soccernews.ru