Избежать ошибок киевского "Динамо": ЦСКА едет в гости к "Янг Бойз"

"Янг Бойз" – ЦСКА

Стадион: "Стад де Сюисс"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Фернандес Борбалан

Московский ЦСКА в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится со швейцарским клубом "Янг Бойз", который уже два года подряд становится на пути украинских клубов (в прошлом сезоне выбил "Шахтер", а в этом оказался сильнее "Динамо"). Швейцарцы успешно играют против клубов из Восточной Европы, теперь же им предстоит отправиться в Россию.

"Янг Бойз" последние годы является основным конкурентом "Базеля" в чемпионате Швейцарии, однако выиграть золото команде не удается. Желто-черные за последние десять лет шесть раз завоевывали серебряные медали, три раза – бронзовые. В квалификации Лиги чемпионов швейцарцы всякий раз терпят неудачу, "Янг Бойз" никогда не играл в групповом раунде. В прошлом сезоне команда выиграла у "Шахтера", но затем была разгромлена менхенгладбахской "Боруссией" с общим счетом 2:9. Годом ранее "Янг Бойз" проиграл "Монако" с общим счетом 1:7.

Состав швейцарской команды ничем не выделяется, известных игроков практически нет. Можно отметить лишь капитана Фон Бергена, а также Оаро и Сулеймани. Француз Гийом Оаро в свое время пытался закрепиться в составе ПСЖ, когда у парижан еще не было такого мощного финансирования. В 161 матче за команду он забил 57 голов. Когда же ПСЖ купили шейхи, Оаро постепенно потерял место в основе и транзитом через китайский "Далянь" и "Бордо" оказался в "Янг Бойз", где является ударным форвардом (68 голов в 98 встречах). Серб Сулеймани известен по выступлениям за "Аякс" и "Бенфику". В Голландии Миралем смотрелся неплохо, затем отправился в Португалию, где его ждал провал. Сулеймани забил за "орлов" лишь три гола, после чего уехал в Швейцарию.

ЦСКА мог получить в соперники и более сильный клуб, однако вылет "Динамо", "Брюгге" и "Аякса" позволил армейцам занять место в числе сеяных. Также во время жеребьевки удалось избежать встреч с "Ниццей" и "Хоффенхаймом", поэтому швейцарский "Янг Бойз" можно назвать приемлемым вариантом. В чемпионате ЦСКА выступает не слишком уверенно, однако победа над "Спартаком" должна придать сил команде Гончаренко. Игорь Акинфеев вернулся в строй после травмы, полученной в игре с АЕКом, поэтому за последний рубеж также большого волнения быть не должно.

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее не встречались между собой.

В 2011 году "Янг Бойз" встречался с "Зенитом" в 1/16 финала Лиги Европы. Питерцы выиграли на своем поле 3:1, а в Швейцарии проиграли со счетом 2:1. Через год "Янг Бойз" на групповой стадии Лиги Европы встретился с "Анжи". Команды обменялись домашними победами.

ЦСКА в 2011 году (групповой турнир Лиги Европы) встречался со швейцарской "Лозанной". В Москве армейцы победили 5:1, а в гостях – 0:3

Ориентировочные составы:

"Янг Бойз": Вёльфли, Мбабу, фон Берген, Нуху, Бенито, Раве, Эбишер, Саного, Фасснахт, Оаро, Соу

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Фернандес, Щенников, Головин, Вернблум, Дзагоев, Оланаре, Витиньо.



Прогноз на матч:

ЦСКА необходим задел перед ответной встречей, в гостевом матче важно забить гол и постараться не проиграть. Московскому клубу по силам и выиграть, если команда Гончаренко покажет свою лучшую игру.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 2.90, на "Янг Бойз" – 2.60, на ничью – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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