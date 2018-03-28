Избиение "Альбиселесте" в Мадриде: Испания громит Аргентину

Мадридский стадион "Ванда Метрополитано" стал местом проведения одного из самых топовых товарищеских матчей текущей спайки. Лицом к лицу сошлись команды, которые входят в число главных претендентов на победу в предстоящем чемпионате мира в России. Испания принимала Аргентину.

Стоит заметить, что незадолго до начала матча статусность этому поединку снизила новость, пришедшая из тренировочного лагеря "Альбиселесте". СМИ сообщили о том, что главная звезда аргентинцев Лионель Месси не примет участие в игре. Шансы "Фурии Роха" на победу резко возросли.

Однако первый голевой момент в этой встрече создала команда Хорхе Сампаоли. На 8-й минуте гости были обязаны открывать счет. В два паса аргентинцы доставили мяч не левый фланг, откуда в штрафную прострелил Меса. А там Игуаин оторвался от Рамоса и бил по воротам метров с пяти-шести, но умудрился отправить снаряд мимо створа. Просто простил испанцев Гонсало.

Хозяева поля ответили спустя четыре минуты, из ничего организовав, как оказалось, голевой выпад. Иньеста поработал в отборе поблизости от штрафной соперника, отдал на Асенсио, а тот в касание вывел на ударную позицию Диего Косту. Форвард испанцев успел проткнуть сферу в сетку, после чего врезался в вышедшего из ворот Ромеро. После болезненного столкновения вратарь сборной Аргентины не смог продолжить игру, и вскоре был заменен.

Впрочем, выход Кабальеро не обезопасил владения "Альбиселесте". Вскоре и второму голкиперу аргентинцев пришлось доставать мяч из сетки. Асенсио открылся справа от чужой штрафной, получил пас и прострелил на 11-метровую отметку, где никто не накрывал Иско. В касание правой полузащитник "Реала" отправил снаряд в левую "шестерку" – 2:0.

Поведя в два мяча "Фурия Роха" немного успокоилась и позволила гостям сохранить интригу к перерыву. Команде Хорхе Сампаоли удался розыгрыш углового, после которого счет стал 2:1. Правда стоит заметить, что после удара головой Отаменди голкипер испанцев Де Хеа обязан был отбивать мяч, но пустил "бабочку" между перчаток.

Во втором тайме интрига продержалась недолго. Уже к 55-й минуте команда Хулена Лопетеги провела еще два мяча, по сути, заставив досрочно капитулировать сборную Аргентины.

Третий гол на свой счет снова записал Иско. Перехват мяча позволил испанцам организовать быстрый выпад на ворота. Аспас справа вышел на ударную позицию, но бить не стал, отпасовав сферу на набегающего Иско. А тот что есть силы пробил в ближний под опорную ногу Кабальеро – 3:1.

Через три минуты уже Иско прервал выход из обороны аргентинцев, отдал на Аспаса, а тот, войдя в штрафную, уступил право пробить Алькантаре, который находился в лучшей позиции – 4:1.

Окончательную же точку в матче сборная Испании поставила за 15 минут до конца встречи, дважды забив сопернику в течение одной минуты. И снова блистали Аспас и Иско. Гол же игрока "Сельты" и вовсе стал уникальным, так как голевой пас отдал голкипер. Де Хеа выбил мяч из своей штрафной точно за шиворот защитникам сборной Аргентины. Яго Аспас на скорости убежал и проткнул сферу мимо Кабальеро в ворота – 5:1.

Не прошло и минуты, как шестой мяч влетел в ворота аргентинцев. Иско перехватил мяч на чужой половине поля, отдал на Аспаса, который дотащил мяч до штрафной и сыграл левее на Иско. Вингер "Реала" пробил метров с 12 под падающим Отаменди под левую штангу, а Кабальеро помочь ничем не смог – 6:1.

Игра показала, что Сампаоли следует серьезно подумать над тем составом, который он повезет в Россию. Да, Месси не играл, но не факт, что с Лионелем в составе сборная Аргентины сыграла бы намного лучше.

Испания – Аргентина – 6:1

Голы: Диего Коста, 12 – 1:0. Иско, 27 – 2:0. Отаменди, 39 – 2:1. Иско, 52 – 3:1. Алькантара, 55 – 4:1. Аспас, 73 – 5:1. Иско, 74 – 6:1.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике (Аспиликуэта, 72), Альба (Алонсо, 79), Алькантара (Парехо, 82), Коке, Иньеста (Сауль, 56), Асенсио, Иско (Васкес, 76), Диего Коста (Аспас, 46).

Аргентина: Ромеро (Кабальеро, 22), Бустос (Меркадо, 62), Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано (Павон, 56), Билья, Ло Чельсо (Акунья, 84), Банега (Перес, 62), Меса, Игуаин (Мартинес, 59).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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