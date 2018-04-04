Избиение "горожан" на "Энфилде": "Ливерпуль" одной ногой в полуфинале Лиги Чемпионов

Постепенно убивают интригу противостояний 1/4 финала Лиги Чемпионов первые матчи данной стадии, однако от поединка "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" болельщики вправе были ожидать очень многого. Юрген Клопп считается одним из самых неудобных оппонентов для Пепа Гвардиолы, о чем наглядно говорит статистика их встреч. Теперь же им предстояло схлестнуться в одном из самых важных матчей в английской карьере обоих тренеров. Никаких сюрпризов, касающихся стартовых составов, зрители не увидели.

Главной потерей со стороны обеих команд было отсутствие в заявке Серхио Агуэро, который из-за повреждения остался в Манчестере. Его место в основе занял бразилец Габриэль Жезус. Нападение мерсисайдцев было в привычном боевом сочетании: Салах-Мане-Фирмино.

Довольно сумбурно начали матч соперники, и на мгновение могло показаться, что нас ожидает поединок, полный борьбы с минимумом опасных моментов. Но уже на 12-й минуте гол "Ливерпуля" взорвал этот матч. Потеряли манкунианцы мяч на чужой половине, "красные" доставили кгруглого Салаху, который вывел на ударную позицию Фирмино, удар Роберто потащил Эдерсон, но форвард "Ливерпуля" умудрился на отскоке сделать пас Мохамеду, который расстрелял ворота "горожан" – 1:0.

Не прошло и десяти минут, как счет стал 2:0 – это Окслейд-Чемберлен, получив пас от Милнера, отважился на дальний удар и метров с 20-ти попал в левую от себя девятку. Вроде как начал просыпаться "Манчестер Сити", появилось неплохое движение у чужих ворот, но все тщетно. Ведь на исходе получаса мерсисайдцы забили третий гол: Салах получил мяч на левом краю штрафной и со второй попытки навесил на дальнюю штангу, где Мане без сопротивления вколотил снаряд в сетку – 3:0.

Продолжали уверенно себя чувствовать подопечные Юргена Клоппа, в то время как гости просто не могли прийти в себя. Доходило до того, что Робертсон в одиночку убегал через все поле к чужим воротам и выходил на ударную позицию Каждое касание мяча Окслейда-Чемберлена и Салаха несло в себе опасность и наводило страх на оборону "горожан". На перерыв команды ушли при преимуществе "красных" в три гола.

С началом второй половины "Сити" забрал мяч под свой контроль и начал подавать признаки жизни. Несколько неплохих атак провели "горожане", самая опасная из которых завершилась ударом Сане с острого угла – рядом со штангой. Вскоре серьезная потеря настигла "Ливерпуль" – на 53-й минуте поле из-за повреждения покинул Мохамед Салах, вместо которого вышел Вейналдум.

Мерсисайдцы прессинговали соперника уже не так активно, так что добираться до чужой штрафной гости стали заметно чаще. Игра заметно успокоилась ближе к середине тайма – футболистов "Сити" понемногу покидали силы, да и атакующая игра у них совсем не ладилась. Временами манкунианцы выглядели совсем уж безнадежными в атаке, "Ливерпуль" же не особо стремился развить свое преимущество.

В концовке поединка "красные" уверенно оборонялись, хотя особых проблем "горожане" им не доставляли. "Ливерпуль" буквально стоял в своей штрафной, и этого вполне хватало, чтобы сдерживать набеги "Манчестер Сити". Подопечные Гвардиолы так и не смогли распечатать ворота хозяев, не нанеся за весь поединок ни одного удара в створ. Уверенная победа "красных" практически выбивает "горожан" из Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 3:0

Голы: Салах, 12 – 1:0, Окслейд-Чемберлен, 21 – 2:0, Мане, 31 – 3:0

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Салах (Вейналдум, 53), Мане, Фирмино (Соланке, 71).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Ляпорт, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 57), Де Брюйне, Сильва, Сане, Жезус.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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