Избиение младенцев: ЦСКА разгромил "Тосно"
19 тур РФПЛ стартовал матчем в Москве, где ЦСКА встретился с "Тосно", армейцы в последних матчах набирали максимум очков, "Тосно" же разгромно проиграл "Зениту", а затем выиграл у "Арсенала". Оказалось, сегодня повторился сценарий питерского матча, клуб из Ленинградской области рассыпался и ничего не сумел противопоставить армейцам.
Игроки ЦСКА с первых минут понеслись вперёд и уже на 10 минуте заработали пенальти, когда Буйволов сбил в собственной штрафной Вернблума. Витиньо подошёл к "точке" и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.
На этом хозяева поля и не думали останавливаться, и через 15 минут оборона "Тосно" снова дрогнула. Чернов рукой прервал передачу Фернандеса, после чего арбитр снова назначил пенальти. Второй раз к "точке" подошел Витиньо, пробив точно так же, как и в первый раз. Мяч полетел в левый угол, а Юрченко прыгнул в правый. Мог бразилец забить и с игры, когда после длительной позиционной атаки Дзагоев отправил мяч в штрафную на Витиньо, который тут же пробил, но в створ попасть не сумел. Тем не менее ЦСК довольно быстро забил и третий гол: Васин пришёл в чужую штрафную на подачу углового, переиграл в воздухе Шахова и чётко замкнул навес Натхо.
"Тосно" окончательно рассыпался, защитники бросили играть, в результате один на один с Юрченко выскакивал даже Набабкин, но фланговый защитник не сумел переиграть вратаря. У гостей за весь первый тайм можно вспомнить лишь один момент, когда после прострела Палиенко едва не срезал мяч в собственные ворота Васин.
Во втором тайме избиение продолжилось: ЦСКА забил три гола за шесть минут. Сначала Натхо из-за штрафной нанес точный удар, мяч от рук Юрченко, который проводил сотый мяч в РФПЛ, залетел в сетку. Следом защитники наблюдали за проходом Головина, который затем пробил прямо в девятку. Оборона не стала мешать, видимо, чтобы не испортить такой красивый гол. Не обошлось в этой игре и без новоявленного форварда Вернблума, который, как оказалось, поставил в этой встрече точку. Дзагоев выиграл воздух в чужой штрафной, скинул мяч в центр на Вернблума, а тот забил свой четвёртый гол в чемпионате.
Могли армейцы забить и седьмой мяч, игроки "Тосно" привезли и третий пенальти в свои ворота, однако с третьей попытки Юрченко все же угадал направление удара, не дав Головину сделать дубль. И без этого гола ЦСКА выиграл очень уверенно, не дав сопернику ни одного шанса. Теперь армейцев ждет тяжелый матч в Манчестере.
ЦСКА – "Тосно" 6:0
Голы: Витиньо с пенальти – 10, - 1:0; Витиньо с пенальти, 27 – 2:0; Васин, 32 – 3:0; Натхо, 55 – 4:0; Головин, 58 – 5:0; Вернблум, 61 – 6:0.
Нереализованный пенальти: Головин, 78 (вратарь)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Марио Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин, Витиньо (Жамалетдинов, 59), Вернблум (Гордюшенко, 77), Дзагоев (Кучаев, 65).
"Тосно": Юрченко, Шахов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Палиенко (Нуну Роша, 75), Карницкий (Мухаметшин, 63), Трошечкин, Мирзов, Заболотный, Марков (Казаев, 63).
Вячеслав Горбачев
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