Избиение продолжается: Мане забил шестой гол в ворота "Спартака"

Вингер английского "Ливерпуля" Садио Мане забил шестой мяч в ворота московского "Спартака" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов. На 76-й минуте игры ему ассистировал Дэниел Старридж.

Напомним, Коутиньо в этом матче оформил хет-трик. | soccernews.ru