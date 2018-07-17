Избиение журналиста тренером: стали известны подробности произошедшего
Журналист "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер рассказал о том, что произошло между ним и экс-наставником тульского "Арсенала" Сергеем Кирьяковым.
"Возвращение к реалиям российского футбола получилось у меня своеобразным. После выступления в прекрасной студии Матч ТВ "Мяч" на Воробьевых горах, где мы с Александрами Мостовым и Кержаковым, Нобелем Арустамяном и ведущим Дмитрием Шнякиным поностальгировали по завершившемуся ЧМ-2018, меня в эфире должен был сменить Сергей Кирьяков. Год с лишним назад, в мае 2017-го, я раскритиковал его за работу и особенно поведение во главе тульского "Арсенала". Причем критика была, что называется, совершенно рабочая, без намека на оскорбления. Я помнил, что что-то такое было, но без деталей.
Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: "Ты мне ничего не хочешь сказать?" Я понимаю, о чем речь, и говорю: "Ничего. Все правильно я тогда написал". И тут он бьет меня по лицу со словами: "Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге!" Я полез на него, но тут несколько человек нас растащили. Мы обменялись еще парой добрых фраз, ни одна буква из которых не может быть опубликована, и разошлись – он на эфир, я домой", - написал Рабинер в своем Facebook.
Также журналист добавил, что не будет подавать заявление в полицию: "В полицию заявлять не хочу, потому что мое и без того насыщенное время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на этого дебила. Репутации – достаточно".
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Избиение журналиста тренером: стали известны подробности произошедшего
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