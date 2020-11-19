Избитый арбитр Данченков не принял извинения Широкова
Арбитр Никита Данченков, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков, заявил, что он не принял извинения от своего обидчика.
"Извинения я не принимаю. Не считаю, что они были искренними. Потому что даже в них человек банально упомянул момент, якобы, за не поставленный пенальти и незаслуженную красную карточку не стоит применять насилие, но опять-таки, он этот момент упомянул.
Почему он так поступил? Понятия не имею, что могло быть у человека в тот момент, потому что эпизод был обычный, игровой. Тем более, человек, как-никак, профессионал. В прошлом игрок топ-клубов, сборной России", - приводит слова Данченкова Telegram-канал Mash.
Напомним, что экс-футболист избил Данченкова во время матча любительских команд.
Широкову грозит два года лишения свободы. Это максимальное наказание по статье 115 УК РФ об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".
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